Слуцкий: Макрон может оказаться связанным в своих наполеоновских амбициях

Французский президент Эммануэль Макрон окажется связан в своих «наполеоновских амбициях», если на парламентских выборах в стране победят правые во главе с Жорданом Барделла, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram .

Он назвал «мрачными» прогнозы политического будущего Макрона на фоне объявления предварительных итогов голосования в первом туре выборов в парламент. Партия «Национальное объединение» вышла в лидеры с 34,2% голосов, коалиция левых «Новый народный фронт» на втором месте с 29,1% и коалиция Макрона оказалась третьей с 21,5%.

Слуцкий объяснил, что лидер правых Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции, если правые «закрепят свой успех».

«И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях по спонсированию неонацистского киевского режима и отправке французских военных в зону конфликта», — написал лидер ЛДПР.

Он также обратил внимание на факт того, что две трети граждан Франции не поддерживают сегодняшнюю политику руководства государства и выступают за «смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы».