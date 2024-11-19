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Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо не обратила внимания на выступление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте. Депутаты партии Smer-SD бойкотировали его речь, сообщает «Царьград» .

«Партия Smer-SD („Направление — социальная демократия“), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать», — отметил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.

Он выразил мнение, что агрессивные действия Зеленского, направленные против русских, могут привести мир к ядерной войне.

Блага также добавил, что, когда ему захочется насладиться выступлением талантливого комика, он предпочтет посмотреть мистера Бина.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц проигнорировал точку зрения Зеленского. Когда нелегитимному президенту сообщили о планах немецкого политика провести телефонный разговор с президентом России, Зеленский пришел в ярость, однако Шольца это не волновало.