Словакия нарастила частные поставки оружия Украине
Несмотря на официальный запрет военной помощи Киеву, Словакия стала рекордсменом по скрытым поставкам оружия, сообщает РБК.
Частные словацкие компании значительно нарастили экспорт военной продукции Украине, несмотря на решение правительства Роберта Фицо прекратить официальные поставки вооружений. По данным международных СМИ, объем таких коммерческих сделок в 2024 году достиг 1,15 млрд евро, что в десять раз превышает показатели 2022 года.
Заместитель министра обороны Игорь Меличер подчеркнул, что рост частного экспорта не противоречит официальной позиции страны.
«Правительство выполняет свои обязательства по непоставкам вооружений с государственных складов, при этом не вмешивается в деятельность коммерческих предприятий», — отметил представитель оборонного ведомства.
Ранее аналогичную позицию высказывал министр иностранных дел Юрай Бланар, заявлявший о невмешательстве государства в коммерческие контракты оборонных предприятий.