Словакия нарастила частные поставки оружия Украине

сегодня в 23:46

Несмотря на официальный запрет военной помощи Киеву, Словакия стала рекордсменом по скрытым поставкам оружия, сообщает РБК .

Частные словацкие компании значительно нарастили экспорт военной продукции Украине, несмотря на решение правительства Роберта Фицо прекратить официальные поставки вооружений. По данным международных СМИ, объем таких коммерческих сделок в 2024 году достиг 1,15 млрд евро, что в десять раз превышает показатели 2022 года.

Заместитель министра обороны Игорь Меличер подчеркнул, что рост частного экспорта не противоречит официальной позиции страны.

«Правительство выполняет свои обязательства по непоставкам вооружений с государственных складов, при этом не вмешивается в деятельность коммерческих предприятий», — отметил представитель оборонного ведомства.

Ранее аналогичную позицию высказывал министр иностранных дел Юрай Бланар, заявлявший о невмешательстве государства в коммерческие контракты оборонных предприятий.