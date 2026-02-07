Словакии больше ничего не угрожает
Фото - © Алексей Куденко/РИА Новости
Словакии удалось справиться с угрозами дестабилизации. Ситуация в государстве спокойная, рассказал ТАСС вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.
У него спросили, как обстоят дела с безопасностью в стране после протестов, которые проходили в прошлом году. Гашпар отметил, что ситуация стабильная.
«Силовые и разведывательные структуры не зафиксировали систематических и доказанных попыток управляемой дестабилизации государства из-за рубежа», — отметил вице-спикер парламента Словакии.
Гашпар добавил, что страна сталкивается с дезинформацией. Также возникают гибридные угрозы.
По словам народного избранника, протесты, проходившие в 2025 году, являлись проявлением демократического права граждан на выражение собственного мнения. Власти считают важным вести общественный диалог, а также уважать демократические институты.
