Sky News: президент Чехии Павел считает необходимым остановить бои на Украине

Чешский лидер Петр Павел считает, что следует прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры о послевоенном устройстве, сообщает ТАСС .

Он назвал наивным представление о том, что Украина скоро сможет вернуть себе регионы, занятые Россией.

«Мы должны быть реалистами», — подчеркнул Павел в интервью Sky News.

Как уточнил президент Чехии, стороны конфликта на переговорах должны достичь компромисса в урегулировании сложившейся ситуации, прийти к компромиссу, но не без согласия Киева, Москвы, тех государств, которые выступят гарантом соглашения.

По его словам, солдаты НАТО не могут прибыть на Украину, так как это говорило бы о столкновении РФ с альянсом. В ЕС не хотят такого.

Он отметил, что поставки оружия из западных стран на Украину проводили так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Этой техники и вооружения достаточно для решения задач украинской армией.