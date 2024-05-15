Sky News: президент Чехии Павел считает необходимым остановить бои на Украине
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Чешский лидер Петр Павел считает, что следует прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры о послевоенном устройстве, сообщает ТАСС.
Он назвал наивным представление о том, что Украина скоро сможет вернуть себе регионы, занятые Россией.
«Мы должны быть реалистами», — подчеркнул Павел в интервью Sky News.
Как уточнил президент Чехии, стороны конфликта на переговорах должны достичь компромисса в урегулировании сложившейся ситуации, прийти к компромиссу, но не без согласия Киева, Москвы, тех государств, которые выступят гарантом соглашения.
По его словам, солдаты НАТО не могут прибыть на Украину, так как это говорило бы о столкновении РФ с альянсом. В ЕС не хотят такого.
Он отметил, что поставки оружия из западных стран на Украину проводили так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Этой техники и вооружения достаточно для решения задач украинской армией.