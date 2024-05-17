Американский госсекретарь Энтони Блинкен, вероятно, «готовится к новой работе», на что указывает его «концерт» в Киевском баре, заявил отставной морпех и аналитик Скотт Риттер, пишет РИА Новости .

Чиновник недавно приехал в украинскую столицу, где поел пиццу и сыграл на гитаре в одном из баров с группой.

«Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей „работы“ звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве», — указал Риттер.

Он напомнил, что Блинкен является государственным секретарем президента Байдена, который верит в собственную победу на грядущих выборах. Чиновник, по словам Риттера, приехал в Киев, чтобы убедить всех, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Ее проигрыш станет и проигрышем Байдена, добавил эксперт.

Американский лидер летом 2021 года призывал президента Афганистана лгать своему народу о реальной ситуации в стране.

«Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает „сказки“ об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться», — добавил Риттер.