Скотт Риттер предрек переход тактических отступлений ВСУ в стратегические

Тактические отходы ВСУ, о которых говорит главком Александр Сырский, рискует перейти в стратегические отступления, заявил экс-разведчик из США Скотт Риттер, пишет РИА Новости .

«То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <…> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением», — сказал он в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

Бывший военный предполагает, что ВСУ не смогут удерживать оборонительные позиции, куда они отступят на фоне острой нехватки бойцов в армии. Вероятное отступление окажется настолько масштабным, что ВС РФ смогут занять всю территорию Донбасса.

«Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положении Украины», — резюмировал Риттер.

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что ВСУ на переднем крае оказались в непростом положении. При этом подразделения на Авдеевском направлении вынуждены отступать.