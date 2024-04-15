Скотт Риттер оценил потери Израиля от атаки Ирана

Отражение крупной атаки Ирана стоило Израилю миллиарды долларов, поэтому Тель-Авив и его союзники не смогут несколько дней подряд отражать нападения, заявил экс-разведчик ВС США и инспектор ООН Скотт Риттер в интервью Al Mayadeen, пишет ТАСС .

Он указал, что Израиль не может в полной мере себя защитить, что подтвердили удары по военным базам еврейского государства.

«Что еще нам нужно понимать, так это количество денег, которые были потрачены для защиты Израиля от дронов и крылатых ракет. Это миллиарды долларов. Это неповторяющееся событие», — добавил Риттер.

Эксперт спрогнозировал, что Израиль и его союзники смогут обороняться около трех-пяти дней, применяя высокотехнологичные и дорогие средства ПРО.

«Ракеты у них подойдут к концу до того, как у Ирана закончатся дроны. Угадайте, что после этого произойдет?» — указал аналитик.

Риттер привел в пример Украину, у которой кончаются средства ПВО и российские военные «разбирают их на части». Такая же участь может ждать и Израиль.

«Иран разберет Израиль на части, когда у него кончатся средства ПВО», — сказал бывший военный.