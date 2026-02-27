Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков заявил, что стремление Киева получить ядерное оружие является давней целью властей страны. Так он прокомментировал сообщения о возможных поставках компонентов из Франции и Великобритании, сообщает RT .

Иван Скориков оценил информацию Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона поставить Киеву компоненты ядерного оружия.

«В данном случае, конечно, они рассчитывают, что именно ядерная угроза может остановить освободительный поход русской армии», — сказал он.

По мнению эксперта, заявления западных стран могут быть попыткой проверить реакцию общества и политических элит. Он отметил, что подобные решения невозможны без обсуждения вопросов глобальной безопасности и не будут поддержаны Советом Безопасности ООН.

Скориков добавил, что такую позицию не примут не только Россия и Китай, но и США при нынешней администрации.

«Это максимальная запросная позиция, ее выдвигают для того, чтобы представить реальное обсуждение меньшей позиции... Это позиция по размещению на территории Украины носителей ЯО других стран», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что размещение ядерного оружия рассматривается Киевом как элемент гарантий безопасности, на которых настаивает Владимир Зеленский.

Ранее Госдума приняла обращение к парламентам Франции, Великобритании, Германии, Европарламенту и ООН в связи с публикациями о возможных поставках.

