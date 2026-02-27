Скориков назвал мечтой Киева получение ядерного оружия
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков заявил, что стремление Киева получить ядерное оружие является давней целью властей страны. Так он прокомментировал сообщения о возможных поставках компонентов из Франции и Великобритании, сообщает RT.
Иван Скориков оценил информацию Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона поставить Киеву компоненты ядерного оружия.
«В данном случае, конечно, они рассчитывают, что именно ядерная угроза может остановить освободительный поход русской армии», — сказал он.
По мнению эксперта, заявления западных стран могут быть попыткой проверить реакцию общества и политических элит. Он отметил, что подобные решения невозможны без обсуждения вопросов глобальной безопасности и не будут поддержаны Советом Безопасности ООН.
Скориков добавил, что такую позицию не примут не только Россия и Китай, но и США при нынешней администрации.
«Это максимальная запросная позиция, ее выдвигают для того, чтобы представить реальное обсуждение меньшей позиции... Это позиция по размещению на территории Украины носителей ЯО других стран», — пояснил он.
Политолог подчеркнул, что размещение ядерного оружия рассматривается Киевом как элемент гарантий безопасности, на которых настаивает Владимир Зеленский.
Ранее Госдума приняла обращение к парламентам Франции, Великобритании, Германии, Европарламенту и ООН в связи с публикациями о возможных поставках.
