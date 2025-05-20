«Скандала не было»: депутат оценила закрытые границы с Финляндией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что закрытие границ с Россией — это исключительное решение Финляндии, сообщает Общественное Телевидение России .

«То есть у нас не было скандала, у нас с ними не было проблем, у нас не было каких-то таможенных проблем. Такие мелкие (неурядицы - ред.) наверняка всегда есть между любыми странами, но это не считается», — сказала депутат.

Она также назвала удивительной позицию Финляндии в отношении России, которая озвучивалась за эти годы и всегда была связана с Украиной. Страны всегда имели добрососедские отношения и открытие границ было бы выгодно, подчеркнула Журова.

Ранее финляндская телерадиокомпания Yle сообщила о критике закрытых границ с Россией со стороны финских таможенников. По их словам, это приводит к дополнительным расходам до 1,5 миллиона евро в месяц.