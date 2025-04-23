СК проверяет сопредседателей и учредителей организации «Депутаты мирной России»*
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Следственный комитет РФ начал проверку сопредседателей и учредителей зарубежной организации «Депутаты мирной России»*, пишет газета «Известия».
Штаб-квартира данной организации расположена в Берлине.
По словам источника газеты, обыски сейчас проходят у сопредседателей Игоря Глека и Ильи Азара**, членов учредительной конференции Галины Фильченко и Нодари Нананашвили.
На участников организации «Депутаты мирной России»* ранее возбудили уголовные дела за нежелательную деятельность зарубежной или международной организации.
Членами иностранной организации стали порядка 70 человек, в том числе Максим Кац***, Анастасия Брюханова, Илья Азар** и другие уехавшие из страны бывшие и действующие муниципальные депутаты.
* Организация признана нежелательной в России.
** Признан иноагентом в РФ.
*** Внесен в перечень террористов и экстремистов.