СК проверяет сопредседателей и учредителей организации «Депутаты мирной России»*

сегодня в 09:10

Штаб-квартира данной организации расположена в Берлине.

По словам источника газеты, обыски сейчас проходят у сопредседателей Игоря Глека и Ильи Азара**, членов учредительной конференции Галины Фильченко и Нодари Нананашвили.

На участников организации «Депутаты мирной России»* ранее возбудили уголовные дела за нежелательную деятельность зарубежной или международной организации.

Членами иностранной организации стали порядка 70 человек, в том числе Максим Кац***, Анастасия Брюханова, Илья Азар** и другие уехавшие из страны бывшие и действующие муниципальные депутаты.

* Организация признана нежелательной в России.

** Признан иноагентом в РФ.

*** Внесен в перечень террористов и экстремистов.