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Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале считает, что устроившие наступление в Сирии боевики используют опыт, полученный после наблюдения за ходом конфликта на Украине. По словам журналиста, террористы начали использовать беспилотники, которые изначально начали активно применяться именно на СВО.

Коц отметил, что террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»* на своих ресурсах показала видео, как атакует правительственные войска Сирии дронами. На кадрах показан процесс изготовления БПЛА и использование их на поле боя.

Боевики применяют как беспилотники самолетного типа, так и квадрокоптеры.

«Боевики явно очень внимательно наблюдали за ходом СВО и делали правильные выводы. Или не сами боевики, а курирующая их Турция, член блока НАТО, с которой своим богатым опытом вполне могла поделиться Украина», — допустил Коц.

Военкор также отметил, что массирование применение беспилотников в конфликтах «перестает быть „визитной карточкой“ исключительно СВО».

* Группировка признана террористической и запрещена в России.