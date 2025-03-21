Сипров: РФ может вернуться к ударам по энергосистеме Украины после переговоров с США

«На мой взгляд, основная политическая задача России в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки состоит в том, чтобы убедить вашингтонскую администрацию в полной недоговороспособности Киева и его истинных хозяев. Убедить американцев можно лучше всего на практике — по срыву всех тех мирных инициатив, которые сейчас продвигает даже не столько Россия, сколько сам Вашингтон», — сказал Сипров.

По его словам, у России пока нет достаточных политических мотивов для возобновления ударов по энергетической инфраструктуре Украины, однако ситуация может измениться после следующего раунда переговоров с США.

«Возможно, после очередного раунда переговоров, которые пройдут в следующий понедельник, Россия вернется к этой практике силового воздействия на киевский режим. Но для Украины выполнение этих договоренностей со стороны России не является критичным. Поэтому продолжать в дальнейшем совершенно бесполезную и недейственную инициативу и тащить на себе ненужные и нецелесообразные с военной точки зрения обязательства России не стоит», — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что после одного-двух раундов переговоров между Россией и США Россия может выйти из режима самоограничений.