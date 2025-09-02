Синяк на руке и «индекс пиццы»: разгорелись слухи о «тяжелой болезни» Трампа

В США обострились слухи о проблемах со здоровьем Трампа из-за перекрытия дорог

Вокруг состояния здоровья американского президента Дональда Трампа вновь разгорелись слухи после появления информации о перекрытых дорогах близ медицинского учреждения, где оказывают помощь сотрудникам Белого дома, сообщает Газета.ru со ссылкой на Metro.

«В X распространяются фотографии, предположительно, перекрытых дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, <…> где Трамп ранее был госпитализирован в 2020 году с COVID-19», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что доказательств законности этих ограничений движения обнаружено не было. Также незадолго до этого лидер страны был замечен в золотой кепке с американской символикой по пути в свой гольф-клуб.

В то же время пользователи соцсети X опровергли сообщения о затруднениях в движении транспорта в районе госпиталя.

Впервые 1 сентября Трамп отреагировал на слухи о своем самочувствии, заявив в Truth Social, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше». Незадолго до этого в социальных сетях начали распространяться предположения о серьезном заболевании главы Белого дома.

В качестве аргументов в пользу теории болезни Трампа приводятся его временное исчезновение из поля зрения СМИ, замеченный синяк на руке, увеличение «индекса пиццы» и неоднозначное заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять президентский пост в случае «ужасной трагедии».