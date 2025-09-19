Симулятор убийства Чарли Кирка появился в Roblox

На популярной среди детей платформе Roblox засветился симулятор убийства американского политического активиста Чарли Кирка. Делом сразу заинтересовалась прокуратура, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Washington Times.

Roblox нравится юным пользователям, ведь на платформе можно буквально придумывать собственные миры, а также получить опыт будущим создателям игр. Внутри детей ждет полная свобода действий.

В одной из метавселенных дети в возрасте от 5 лет смогли наблюдать анимированное убийство Кирка с изображением не только самого активиста, но и обстановки вокруг.

Платформа оперативно удалила этот симулятор, а также около 100 других жестких игр. Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд успел заинтересоваться вопросом, может ли штат подать судебный иск против Roblox. По его словам, платформа не имеет адекватных мер безопасности.

Чарли Кирк скончался 10 сентября. Во время выступления в университете штата Юты политический активист получил смертельное огнестрельное ранение. В убийстве сторонника президента США Дональда Трампа подозревают 22-летнего парня, он задержан.

