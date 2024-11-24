Симоньян предположила, как завершится украинский конфликт

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом, пишет РИА Новости .

«Потому что пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами», — заявила она в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.