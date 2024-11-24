Симоньян предположила, как завершится украинский конфликт
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом, пишет РИА Новости.
«Потому что пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами», — заявила она в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.
Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.