сегодня в 17:51

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский отказался вызволять своих военных из плена. По словам журналистки, из 500 плененных бойцов ВСУ Зеленский отобрал всего 38, сообщает «Царьград».