Симоньян намерена опубликовать список солдат ВСУ, брошенных Зеленским в плену
Симоньян: Зеленский отказался вызволять более 450 пленных украинских военных
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Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский отказался вызволять своих военных из плена. По словам журналистки, из 500 плененных бойцов ВСУ Зеленский отобрал всего 38, сообщает «Царьград».
Симоньян отметила, что выбранные президентом Украины пленные связаны с бригадой спецназначения «Азов»*. По мнению главного редактора RT, Зеленский готов забрать только их.
«Остальные солдаты Украины Украине не нужны», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Журналистка также пообещала опубликовать пофамильный список пленных украинских военных, которых Киев отказался обменивать.
* Запрещенная в России террористическая организация