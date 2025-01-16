Силы ООН могут появиться на Голанских высотах с согласия Сирии

В ходе встречи с представителями Катара руководитель сирийской администрации Ахмад аш-Шараа выступил с важным заявлением о готовности принять миротворческий контингент ООН и разместить его на Голанских высотах, пишет РИА Новости .

«Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения», — заявил аш-Шараа по итогам переговоров.

Речь идет о размещении международных сил в буферной зоне на Голанских высотах, где долгое время сохранялась напряженность между Сирией и Израилем. После освобождения Дамаска аш-Шараа подчеркнул, что прежние опасения израильской стороны относительно присутствия иранских формирований в регионе больше не актуальны.

Этот дипломатический шаг может положить конец израильскому продвижению в буферную зону, которое ранее обосновывалось соображениями безопасности. Размещение миротворцев ООН призвано стать гарантом стабильности в этом стратегически важном регионе.