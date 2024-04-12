Силовики показали место, где прятал бомбу замышлявший теракт в синагоге иностранец

Планировавший теракт в московской синагоге уроженец Средней Азии прятал самодельную бомбу под матрасом у себя дома. Кадры показала ФСБ России, пишет РИА Новости .

По данным силовиков он хотел устроить взрыв во время массового скопления людей. Мужчина купил компоненты для взрывного устройства и проводил разведку. Его ликвидировали в момент задержания при попытке сопротивления.

На видеозаписи видно тело на полу, отверстия от пуль на стекле и компоненты для СВУ. Саму бомбу он прятал под матрасом кровати.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла попытку теракта в культовом еврейском учреждении столицы. Силовики выяснили, что уроженец одной из стран Средней Азии проводил разведку у синагоги.