Сийярто: Венгрия не собирается исполнять решение МУС и задерживать Путина

Венгерские власти не собираются исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) и задерживать президента РФ Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, добавив, что до этого государство покинуло МУС и не признает его юрисдикцию, сообщает ТАСС .

Дипломат надеется, что ЕС не будет мешать приезду главы РФ на встречу в Будапешт. Путин летом посещал США и не был там арестован. В случае поездки в Венгрию, главу РФ тоже не задержат.

Сийярто надеется, что государства ЕС дадут возможность Путину прилететь в Венгрию. Его встреча с президентом США важна «для мира».

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России в своем воздушном пространстве, то это будет означать, что она не хочет мира», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

