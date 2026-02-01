Сийярто обвинил Украину в гибели венгра при силовой мобилизации
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что венгр, который проживал на Украине, погиб после силового призыва в армию, сообщает RT.
Об этом пишет газета Magyar Nemzet.
«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота», — сказал Сийярто.
Министр уточнил, что венгра силой забрали в армию в Береговском районе. Затем мужчину отправили в учебный центр, где ему стало плохо, и он скончался.
Ранее издание Responsible Statecraft рассказало, что президенту Украины Владимир Зеленский скрывает силовую мобилизацию, которая проходит в стране, ради получения поддержки западных партнеров.
