сегодня в 07:58

Сийярто обвинил Украину в гибели венгра при силовой мобилизации

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что венгр, который проживал на Украине, погиб после силового призыва в армию, сообщает RT .

Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота», — сказал Сийярто.

Министр уточнил, что венгра силой забрали в армию в Береговском районе. Затем мужчину отправили в учебный центр, где ему стало плохо, и он скончался.

Ранее издание Responsible Statecraft рассказало, что президенту Украины Владимир Зеленский скрывает силовую мобилизацию, которая проходит в стране, ради получения поддержки западных партнеров.

