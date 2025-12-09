сегодня в 19:07

Глава МИД Венгрии раскритиковал реакцию Евросоюза на коррупцию на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после раскрытия коррупционных схем на Украине Евросоюз не прекратил финансирование, а, напротив, запросил дополнительные средства для Киева, сообщает RT .

Петер Сийярто в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказал, что после выявления коррупции на Украине Евросоюз не стал приостанавливать финансовую поддержку Киева.

«Первой реакцией ЕК было не то, что «мы должны прекратить расходы и потребовать четкого ответа от украинцев, как они тратят деньги». Нет. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила письмо всем главам государств и правительств ЕС с просьбой о выделении дополнительных средств», — пояснил Сийярто.

Министр добавил, что сотни миллиардов евро были потрачены не по назначению.

Ранее Петер Сийярто отмечал, что коррупционные скандалы в Брюсселе мешают Евросоюзу поднимать вопрос коррупции на Украине.