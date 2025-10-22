Сийярто: если отказаться от саммита Путин-Трамп, победят сторонники конфликта

Если отказаться от усилий по проведению встречи между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, выиграют те, кто заинтересован в затягивании украинского конфликта. Добиться мира невозможно в условиях боевых действий, и его можно установить исключительно с помощью дипломатии, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает газета «Известия» .

Он добавил, что безопасность в мире зависит от того, могут ли РФ и Соединенные Штаты поддерживать отношения друг с другом на цивилизованном уровне. Первым шагом к окончанию конфликта стало бы крупное соглашение между Россией и США.

После этого можно было бы начать проводить мирные переговоры, а также добиться установления устойчивого мира. При этом некоторые стороны действуют вразрез этих принципов, считает Сийярто.

«Если эти усилия будут оставлены, то победят те, кто не заинтересован в мире и кто затягивает конфликт», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

16 октября Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились провести еще одну встречу. Она может состояться в венгерском Будапеште.

