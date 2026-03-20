«Сигнал Токио»: Россия провела учения с «Кинжалами» у берегов Японии

SCMP: учения с «Кинжалами» прошли перед встречей Такаити и Трампа

Минобороны России показало учения МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» над Японским морем. Эксперты расценили публикацию как сигнал Токио накануне встречи премьера Санаэ Такаити с Дональдом Трампом, сообщает «Царьград» со ссылкой на South China Morning Post.

На видео запечатлен истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» под фюзеляжем и дозаправкой в воздухе. В Минобороны уточнили, что полет проходил у северного побережья Японии.

Аналитики отметили, что Москва редко публикует подобные кадры. «Кинжал» способен развивать скорость в десять раз выше звуковой, поражать цели на расстоянии более 2 тыс. км и нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Эксперт Джулиан Райалл связал маневры с недовольством Москвы поддержкой Токио западных санкций и планами по наращиванию военного потенциала, включая возможный пересмотр трех неядерных принципов.

«Эти полеты сигнализируют о том, что Японии не следует делать ничего, что могло бы расстроить или вызвать недовольство России, поскольку ее вооруженные силы обладают серьезными возможностями. Москва говорит, что Японии нужно быть осторожнее, иначе будут последствия», — отметил аналитик.

Он также предположил, что использование МиГ-31 вместо стратегических Ту-95 могло стать дополнительным предупреждением, в том числе по вопросу возможного вовлечения Японии в ситуацию вокруг Ирана.

