Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 г нельзя забывать

Председатель КНР Си Цзиньпин перед визитом в Сербию заявил, что удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде 25 лет назад нельзя забывать. Об этом сообщает РИА Новости .

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин», — сказал лидер КНР.

Он подчеркнул, что китайский народ ценит мир, но при этом он никогда не позволит подобной трагедии повториться.

По его словам, китайско-сербская дружба, которая скреплена кровью соотечественников, будет жить в общей памяти народов, а также вдохновлять их идти вперед большими шагами.

Бомбардировки альянсом территории Югославии начались 24 марта 1999 года, 7 мая ударом НАТО было задето китайское посольство в Белграде. Тогда там погибли три человека и свыше 20 получили ранения.