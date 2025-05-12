Си Цзиньпин процитировал «Катюшу» и отметил значимость китайско-российских отношений

С 7 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом, который стал 11-м с момента его прихода к власти. В ходе визита Си Цзиньпин процитировал строчку из известной советской песни «Катюша», что вызвало восторг у китайских СМИ. Председатель КНР выразил свою любовь к русской культуре и отметил, что многие китайцы могут петь песни, подобные «Катюше», которые воспринимаются как народные китайские песни, сообщает «ФедералПресс» .

Перед отъездом в Россию Си Цзиньпин подчеркнул, что его визит приурочен к празднованию 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, и что вместе с россиянами он готов вспомнить историю и тех, кто пал в этой войне. Вспоминая союзные усилия в годы Второй мировой войны, он отметил важность поддержки, оказанной Советским Союзом в борьбе с Японией, а также взаимоотношений двух стран в годы войны, когда они активно помогали друг другу.

8 мая, во время визита, Си Цзиньпин и Владимир Путин устроили встречу в Кремле, где обсудили дальнейшее укрепление китайско-российских отношений. В беседе с президентом России Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что дружба между народами Китая и России, прошедшая через испытания времени, является важнейшим аспектом развития двусторонних отношений. Он отметил, что исторические связи и взаимная поддержка стали прочным основанием для будущих успехов.

9 мая, в день 80-летия Победы, Си Цзиньпин принял участие в грандиозных торжествах, которые прошли в России. На празднование, помимо председателя КНР, были приглашены лидеры более чем 20 стран. В этот день, подчеркивая значение совместных усилий, российский президент отметил, что Китай и Россия всегда были верными союзниками, и их дружба всегда будет оставаться крепкой.