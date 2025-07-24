Си Цзиньпин: лидеры КНР и ЕС должны показать дальновидность

Прием еврочиновников провели в пекинском Доме народных собраний (местный парламент).

«В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения», — сказал на мероприятии Си Цзиньпин.

Глава КНР напомнил, что в этом году наступает 50-я годовщина установления китайско-европейских дипсвязей, а еще 80-летие ООН. При этом отношения азиатской страны и ЕС снова находятся на важном перепутье. Китай и Евросоюз смогли достичь плодотворных результатов по обмену и сотрудничеству. Такое взаимодействие принесло пользу всем сторонам, а также миру.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, обе стороны при взаимодействии должны решительно придерживаться правильного курса. А отношения КНР и Евросоюза должны опираться на взаимное уважение и выгоду.