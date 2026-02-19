Швеция выделит Украине пакет помощи на 1,4 млрд долларов
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Швеция выделит Украине пакет военной помощи общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов. Как заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, эти средства планируется направить, среди прочего, на системы противовоздушной обороны и беспилотники большой дальности, сообщает РИА Новости.
«Швеция представила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около 1,4 миллиарда долларов США. Основные направления очевидны: новые системы ПВО, средства большой дальности и боеприпасы», — написал он в Х.
Согласно сообщению, примерно 470 миллионов долларов в рамках этого пакета предназначены для комплексов ПВО малой дальности. В эту сумму включены артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, средства радиолокационного обнаружения и аппаратура для радиоэлектронной борьбы.
Около 330 миллионов долларов будут затрачены на приобретение боеприпасов, включая снаряды для дальнобойной артиллерии, зенитные боеприпасы калибра 40 мм и минометные заряды 120 мм, а также на подготовку военных специалистов и обеспечение технического обслуживания.
Швеция также обязуется поставлять запасные части, осуществлять ремонт и замену ранее переданной техники. Еще 620 миллионов долларов составят ассигнования на ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности и беспилотные катера, уточнил Юнсон.
Россия расценивает такие поставки вооружений Киеву как препятствие для мирного урегулирования. По мнению Москвы, эти действия напрямую втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются безответственной игрой с огнем.
