Швеция выделит Украине пакет военной помощи общей стоимостью около 1,4 миллиарда долларов. Как заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, эти средства планируется направить, среди прочего, на системы противовоздушной обороны и беспилотники большой дальности, сообщает РИА Новости .

«Швеция представила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около 1,4 миллиарда долларов США. Основные направления очевидны: новые системы ПВО, средства большой дальности и боеприпасы», — написал он в Х.

Согласно сообщению, примерно 470 миллионов долларов в рамках этого пакета предназначены для комплексов ПВО малой дальности. В эту сумму включены артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, средства радиолокационного обнаружения и аппаратура для радиоэлектронной борьбы.

Около 330 миллионов долларов будут затрачены на приобретение боеприпасов, включая снаряды для дальнобойной артиллерии, зенитные боеприпасы калибра 40 мм и минометные заряды 120 мм, а также на подготовку военных специалистов и обеспечение технического обслуживания.

Швеция также обязуется поставлять запасные части, осуществлять ремонт и замену ранее переданной техники. Еще 620 миллионов долларов составят ассигнования на ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности и беспилотные катера, уточнил Юнсон.

Россия расценивает такие поставки вооружений Киеву как препятствие для мирного урегулирования. По мнению Москвы, эти действия напрямую втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются безответственной игрой с огнем.

