Шольц пообещал депортацию адептов терроризма после нападения афганца на критика

Немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал ужесточение миграционной политики после теракта в Мангейме, когда выходец из Афганистана напал с ножом на политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Шольц заявил, что если человек станет одобрять терроризм в любой из форм — это станет основанием для его выдворения из Германии. Канцлер добавил, что правительство ФРГ также намерено депортировать в Афганистан несколько людей, являющихся опасными преступниками.

«Любой, кто прославляет терроризм, — противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован», — объявил Олаф Шольц.

31 мая в Мангейме уроженец Афганистана попытался зарезать немецкого политика Штюрценбергера, известного своей критикой ислама.

Афганца с ножом хотел остановить выходец из Ирака, но полицейские спутали его с нападавшим и попытались задержать. В момент неразберихи вооруженный мужчина напал еще и на одного из правоохранителей, нанеся ему несколько тяжелых ножевых ранений.

После этого другой полицейский выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в афганца, успевшего сильно ранить и политика, и стража порядка.