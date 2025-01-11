Шольц обеспокоен попытками некоторых политсил США разрушить демократию

«Сейчас такое время, когда в Америке определенные силы совершенно намеренно работают над тем, чтобы разрушить демократические институты Запада. Это время, когда мы не можем быть уверены, как будут развиваться наши отношения с США в следующие несколько лет», — сказал Шольц.

Это заявление прозвучало вскоре после резонансной беседы между предпринимателем Илоном Маском и лидером правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель. В ходе разговора Маск открыто призвал немецких избирателей поддержать правую «Альтернативу для Германии», утверждая, что эта партия — единственный путь к спасению страны.

Характеризуя текущую ситуацию как беспрецедентную, Шольц подчеркнул, что события последних недель и месяцев радикально меняют привычную картину мира. Хотя канцлер не указал конкретных лиц или организаций в США, его обеспокоенность современными политическими тенденциями была очевидна.