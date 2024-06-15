Шольц не исключил возможность контактов с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не исключает возможность своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным, если в разговоре будет смысл. Об этом сообщает Газета.ru .

Он уточнил, что только при конкретной теме и смысле разговора есть причина для контакта.

«По этой причине я не делал этого (не разговаривал с Путиным — ред.) уже продолжительное время. Однако не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено», — сказал Шольц в эфире телеканала ARD.

Ранее канцлер отмечал, что РФ следует приглашать на будущие конференции по украинскому конфликту. Мероприятие, которое проводится в Швейцарии должно заложить основы для этого.