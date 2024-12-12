Шольц хочет снова звонить в Кремль после «неоправданной» беседы с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании вновь провести телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий лидер хочет обсудить отношения Москвы и Берлина, а также поднять тему Украины, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство DPA.

«Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц в интервью телеканалу RTL.

Последний разговор между Шольцем и Путиным прошел 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Он стал первой личной беседой между политиками почти за 2-летний период. Тогда Путин и Шольц также говорили насчет украинского кризиса, двусторонних отношений ФРГ и РФ, а также про обстановку на Ближнем Востоке.

Путин говорил, что они с Шольцем обменялись мнениями, однако каждый из них остался при своей позиции. Немецкий канцлер же отмечал, что звонок «не оправдал» его ожиданий, поскольку российский президент не изменил своего мнения.

Тем не менее Шольц подчеркивал, что ноябрьские переговоры с Путиным оказались важными, потому что показали продолжающуюся поддержку Украины со стороны ФРГ.