Шойгу: Россия всегда держала свои ядреные полигоны в готовности

Российские ядерные полигоны всегда готовы к использованию, если возникнет такая необходимость. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщает газета «Известия» .

По его словам, Россия постоянно проводит ядерные испытания. Однако они осуществляются с помощью математических моделей, а не в физическом плане.

Шойгу отметил, что ядерная сфера требует «особого внимания и совершенства», потому и необходимы постоянные испытания. Они в целом «не прекращались ни в одной стране, ни на один день, ни на один час».

«Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники», — уточнил Шойгу.

Он также рассказал, что Россия заявляла о разработке «Буревестника» и «Посейдона» еще в 2018 году, но тогда «кто-то не поверил в это», а потому сейчас это вооружение стало неожиданностью для них.

Ранее Россия провела тестирование крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», а также испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». Как отметил президент РФ Владимир Путин, ядерные силы государства находятся на наиболее высоком уровне.

