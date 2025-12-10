сегодня в 12:36

Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Азиатско-Тихоокеанском регионе созданы «зародыши НАТО». Они появляются постепенно, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на брифинге по итогам официального визита во Вьетнам, сообщает « Звезда ».

Он добавил, что в регионе начинает формироваться объединение, которое ухудшает ситуацию. Формируются дополнительные угрозы, в том числе для России. Практически регулярно случались провокации за небольшой промежуток времени.

Шойгу упомянул Японию, которая ранее не имела возможности обладать своими вооруженными силами. Теперь новый премьер-министр страны Санаэ Такаити собирается увеличить расходы военного бюджета до 2%.

Это «натовская» цифра. Увеличение оборонного бюджета Японии до 2% было предусмотрено для становления президентом США Дональда Трампа, отметил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу добавил, что Соединенные Штаты после проведения совместных учений передали Японии новые средства поражения. Также Токио решило установить новейшие ракеты на собственные военные корабли.

