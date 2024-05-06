Шойгу отметил успешное продвижение войск РФ на красноармейском направлении

Отмечается, что министр направил телеграммы воинской части и соединениям, которые участвуют в СВО на Украине. Также в Минобороны отметили успехи 74-я отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады, которая работает на наиболее сложных направлениях.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что звания Героя России были удостоены три военнослужащих, которые проявили героизм и отвагу. Различные госнаграды и знаки отличия также получили еще 14 тыс. бойцов.

Противник в ходе «профессиональных и решительных действий» ВС РФ понес существенные потери и не смог добиться целей, отметили в ведомстве. Военнослужащие полка также освободили населенный пункт Очеретино.

Сергей Шойгу поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Министр уверен, что бойцы продолжат с честью служить своей стране, обеспечивая ее безопасность.