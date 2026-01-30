Отношения России и Кубы основаны на исторических связях и общих ценностях, несмотря на только развивающееся экономическое взаимодействие. Россия поддерживает Кубу в сложные времена, особенно после распада СССР, когда кубинская экономика переживала кризис. Несмотря на прогнозы о падении правительства Кастро, ситуация стабилизировалась, такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Руслан Шкута.

В настоящее время Кубе угрожает новое экономическое давление со стороны США, включая подготовку к энергетической блокаде, которая может ухудшить экономическую ситуацию и вызвать напряженность в обществе, на что и рассчитывают в Вашингтоне. Речь идет о введении дополнительных таможенных пошлин на те страны, которые прямо или косвенно «продают или иным образом поставляют любую нефть на Кубу».

Шкута отметил, что, по мнению Белого дома, блокада, по привычному сценарию, приведет к кризису, а далее сломает систему, на что очень надеется госсекретарь США Марко Рубио, давно мечтающий «освободить» свою историческую родину. Гуманитарная помощь США политическим заключенным и денежные переводы от кубинских семей из США также играют роль. Однако кубинское население, привыкшее к экстремальным условиям (страна уже десятилетия живет под санкциями — ред.), может выдержать этот натиск благодаря поддержке государства и партнеров, таких как Китай и Россия. Россия остается важным союзником Кубы, несмотря на незначительные объемы товарооборота.

Политолог отметил, что энергетическая блокада не единственная рестрикция со стороны США. Также ожидаются сложности для туристической отрасли Кубы: Вашингтон оказывает давление на Канаду для снижения турпотока, учитывая, что значительное количество туристов приходится на Канаду, это будет крайне ощутимый шаг. Если правительство и население выстоят, Куба останется в полуизолированном положении, но Россия станет еще более важным партнером, включая туристическую сферу. Для российских туристов ничего не изменится, так как транзакции выстроены в обход США, а на Кубе работает платежная система «Мир».

