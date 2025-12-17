Школьников объяснил, почему США не планируют захват Венесуэлы

Политолог и геостратег Андрей Школьников заявил, что США не намерены захватывать Венесуэлу или свергать президента Николаса Мадуро, поскольку управление страной потребует значительных ресурсов.

Андрей Школьников в эфире радио Sputnik отметил, что главная цель США — не овладение территориями, а ограничение влияния Китая в регионе. По его словам, президент Дональд Трамп стремится отрезать Китай от поставок сланцевой нефти, а не брать на себя ответственность за Венесуэлу.

Эксперт подчеркнул, что содержание страны с десятками миллионов жителей потребует больших затрат и усилий со стороны Вашингтона.

«Если ты захватываешь, ты должен этим всем заниматься. Это больно, это сложно. США не хочет захватывать Венесуэлу, потому что нужно будет десятки миллионов людей кормить, поить, ими заниматься, бороться с их проблемами. Нужно чтобы Венесуэла согласилась не помогать Китаю вообще никак и сотрудничать с США. Об этом сейчас идет речь», — пояснил Школьников.

Он добавил, что Вашингтон заинтересован в изменении внешнеполитического курса Венесуэлы, а не в прямом контроле над страной.

