Киев потерял кадровую армию, поэтому теперь ВСУ по большей части состоят из мобилизованных украинцев и наемников, заявил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти», — объяснил он.

Недавно на сайте президента Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить на Украину иностранные войска. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это чрезвычайно вызывающей провокацией.

Шеремет добавил, что к украинцам, вероятно, приходит озарение, поэтому все меньше людей хотят умирать за режим Зеленского.