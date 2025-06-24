Шенгенская зона сокращает возможности российским туристам
Россиянам с паспортами старого образца закрывают въезд в Шенген
С начала 2025 года несколько стран Шенгенской зоны начали отказывать во въезде обладателям российских загранпаспортов старого образца, соообщает RT.
Согласно данным ОСН, в список государств, уже введших такие ограничения, вошли Мальта, Дания, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония и Франция.
Ситуация приобретает особую актуальность в свете последних сообщений ФПК о случаях высадки пассажиров поездов на литовской границе из-за несоответствия документов новым требованиям.
Пограничные службы Литвы последовательно применяют новые правила, оставляя россиян с небиометрическими паспортами без возможности въезда.
Также сообщалось о намерениях властей ряда стран Евросоюза закрыть въезд для участников СВО.