Шатров после новых санкций США рассказал, что такое «американская демократия»

Демократия по-американски, это когда все западные СМИ вслед за изданиями США повторяют одно и то же, такое предположение высказал политолог Игорь Шатров, комментируя новые санкции США против медиахолдинга «Россия Сегодня» и RT, сообщает Sputnik .

«Может быть, мы с вами демократию не так понимаем? У них, видимо, есть свое толкование демократии, когда критики в адрес США и свободных обсуждений каких-либо вопросов быть не может. А когда все СМИ вслед за американскими повторяют одно и то же — это и есть демократия по-американски», — предположил политолог.

Под новые санкции попали не только «Россия Сегодня» и RT, но и их руководители Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян соответственно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в якобы вмешательстве в дела других стран, это и стало причиной санкций. Симоньян с юмором отреагировала на высказывание, заявив, что теперь точно знает, что не зря прожила жизнь.