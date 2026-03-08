Шансы Украины получить 90 млрд евро в кредит от ЕС таят на глазах

Словакия может перенять эстафету блокирования займа ЕС для Киева от Венгрии. Так государство надеется восстановить передачу нефти через территорию Украины, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости .

Политик подчеркнул, что 10 марта во французском Париже встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они поговорят, в том числе про остановку Украиной передачи нефти по «Дружбе».

Фицо допустил, что ЕК может заставить президента Владимира Зеленского разрешить организовать инспекцию «поврежденной части нефтепровода».

«Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно», — отметил премьер страны.

Пока военный кредит на 90 млрд евро для Украины от Евросоюза заблокирован. Зеленский заявил, что восстановит поставки через полтора месяца, то есть, когда в Венгрии пройдут выборы. Киев надеется на то, что в европейской стране выиграет оппозиция.

Украина поставила на паузу перекачку нефти по «Дружбе» через собственную территорию в Словакию и Венгрию 27 января. Процесс должен был восстановиться в ближайшее время, но этого не случилось.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.