Шансов на успех у ВСУ нет: Малофеев прокомментировал ситуацию под Курском

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что на курском направлении пора применить тактическое ядерное оружие России, чтобы поставить точку в сражениях, пишет «Царьград» .

Малофеев считает, что у бойцов ВСУ нет шансов на победу на Курском направлении, однако локальный успех вселяет уверенность в киевский режим. Из-за этой кратковременной уверенности украинские власти могут принимать решения о все новых и новых попытках вторгнуться на территорию России.

«Мы можем и должны нанести действительно мощный ответный удар, который заставит Запад прекратить поддержку Украины и тем самым поставит точку в СВО. Тактическое ядерное оружие России дождалось своего часа — именно оно должно стать оружием Победы», — заявил Малофеев.

По его словам, точку удара должно определить командование ВС РФ. Но прежде чем использовать тактическое ядерное оружие, нужно дать двое суток мирному населению, чтобы покинуть регион.