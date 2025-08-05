Газета Hindustan Times отмечает, что заявление Кремля о готовности президента России Владимира Путина к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским «перевернуло правила игры», особенно в свете приближающегося завершения срока ультиматума лидера США Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского не исключена, однако для ее подготовки необходима серьезная предварительная работа на экспертном уровне. Такое заявление он сделал 4 августа.

Автор статьи предполагает, что Москва фактически поставила Украине «мат». Теперь ключевым фактором станет исход встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, который также планирует посетить Киев в ближайшем будущем.

Следует напомнить, что российская сторона сомневается в легитимности Зеленского, поскольку он должен был провести президентские выборы в прошлом году, но не сделал этого. Только в случае законного избрания Зеленский будет иметь полномочия подписывать мирное соглашение. В противном случае будущий лидер сможет аннулировать сделку с Россией.