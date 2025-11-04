Северная Корея ответила на визит Хегсета в демилитаризованную зону стрельбой

КНДР запустила примерно 10 снарядов из реактивных систем залпового огня 3 ноября, незадолго до совместной поездки министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэка и министерства войны США Пита Хегсета в Совместную зону безопасности на границе между двумя государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Ренхап.

Такая встреча состоялась в первый раз за восемь лет.

Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) рассказало, что военные Северной Кореи запустили примерно 10 артиллерийских снарядов из РСЗО по направлению к северной части Желтого моря. Это произошло 3 ноября в 16:00 по местному (10:00 по московскому) времени.

Солдаты КНДР запустили снаряды из РСЗО менее, чем за час до приезда Хегсета в лагерь Бонифас. Он находится к югу от Совместной зоны безопасности в пределах демилитаризованной зоны.

