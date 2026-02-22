Сеул потребовал от посольства РФ снять баннер «Победа будет за нами»

Южнокорейский МИД потребовал от российского посольства убрать вывешенный на стене дипломатического здания в Сеуле баннер «Победа будет за нами», сообщает РИА Новости .

Как написали местные СМИ, 22 февраля власти страны осудили вывешенный на стене посольства РФ флаг и потребовали его убрать. На снимках видно, что на здании висит вертикально длинный баннер в цветах триколора и с надписью «Победа будет за нами».

«В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея… мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — отметили в МИД.

В министерстве выразили недовольство и высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, но не уточнили, какие именно заявления дипломата они имеют в виду.

МИД разъяснил, что правительство республики последовательно держится взглядов, по которым СВО на Украине якобы не является незаконным актом. А военное сотрудничество между Северной Кореей и РФ стране представляет «явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности» и потребовали прекратить его, как угрожающее безопасности республики.

«Мы также будем внимательно отслеживать ситуацию и принимать меры в связи с запланированными в дальнейшем мероприятиями и собраниями со стороны посольства России в Республике Корея», — добавили в МИД Южной Кореи.

