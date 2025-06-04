Сергей Шойгу начал визито в Пхеньян

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Глава Совбеза России прибыл в Северную Корею для встречи с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян с официальным визитом по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В программе визита — ключевая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, где стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Основными темами переговоров станут реализация положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, актуальные международные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, увековечение памяти корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области.

Это уже второй визит Шойгу в КНДР в 2023 году он передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина и подтвердил приверженность Москвы стратегическому партнерству.

Нынешние переговоры проходят на фоне углубляющегося взаимодействия двух стран в различных сферах.