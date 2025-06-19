Сергей Маликов исключен из состава фракции «Единая Россия» Мособлдумы

В ходе заседания фракции «Единая Россия» в Мособлдуме было принято решение об исключении из состава фракции депутата подмосковного парламента Сергея Маликова, передает пресс-служба партии.

«30 мая Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить Сергея Маликова из партии за неисполнение обязанностей. Депутат более шести месяцев не посещает заседания фракции, не встречается со своими избирателями, не ведёт приемы. Связь с избирателями потеряна. Сергей Маликов больше не может представлять их интересы ни в партийной организации, ни во фракции», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов.

Решение фракции будет направлено в Президиум регионального Политсовета и в Комиссию по регламенту и организации деятельности Мособлдумы.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.