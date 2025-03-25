Сергей Лавров раскрыл главную ошибку Байдена
Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на серьезную ошибку, допущенную Байденом, которая, по его мнению, спровоцировала возникновение угрозы для России через поддержку планов Украины по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает «Царьград».
«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Россию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая тем самым нам неприемлемую угрозу», — отметил дипломат.
По словам Лаврова, экс-президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, не приняв во внимание российскую точку зрения и, как следствие, создав потенциальную опасность для страны.
Также глава МИД России упомянул о прошедших переговорах между российскими и американскими представителями в Эр-Рияде, где ключевым вопросом стало обсуждение обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.