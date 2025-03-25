сегодня в 17:30

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на серьезную ошибку, допущенную Байденом, которая, по его мнению, спровоцировала возникновение угрозы для России через поддержку планов Украины по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает «Царьград» .

«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Россию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая тем самым нам неприемлемую угрозу», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, экс-президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, не приняв во внимание российскую точку зрения и, как следствие, создав потенциальную опасность для страны.

Также глава МИД России упомянул о прошедших переговорах между российскими и американскими представителями в Эр-Рияде, где ключевым вопросом стало обсуждение обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.