Сергей Колунов избран зампредом комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ

Депутата Государственной думы РФ Сергея Колунова единогласно избрали на должность заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ.

Парламентарий выразил слова благодарности за оказанные поддержку и доверие председателю ГД Вячеславу Володину, руководству фракции «Единая Россия» и руководителю внутрифракционной группы Владимиру Иванову, а также председателю комитета Сергею Пахомову и коллега-депутатам.

«Отдельное спасибо хочу сказать жителям 120 округа Подмосковья — волоколамцам, истринцам, клинчанам, красногорцам, лотошинцам, солнечногорцам, шаховчанам и жителям Восхода, ведь при назначении были учтены именно ваши оценки моей работы и те благодарности, которые в течение всех этих лет поступали в думу — от бойцов СВО, от семей военнослужащих, от представителей молодежи и людей „золотого возраста“. От всех тех, кому помогла наша команда», — написал Колунов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что продолжит работу на благо граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.