Сергей Глазьев назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

Заместитель государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев теперь займет должность госсекретаря. Такое решение приняли президенты обеих стран — Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщается на сайте главы республики .

Тот на данном посту сменит Дмитрия Мезенцева — его срок на должности госсекретаря Союзного государства завершился. Мезенцева отправят на иную работу.

Лукашенко встретился с Глазьевым в четверг.

«Приняли такое решение о назначении Вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ», — сказал белорусский лидер.